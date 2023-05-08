Annesini öldürdü, ‘Kaç defa bıçakladığımı hatırlamıyorum’ dedi

Antalya’nın Alanya ilçesinde annesi Fatma Sevinç’i (70) öldüren Süleyman Sevinç (49) tutuklandı. Sevinç ifadesinde annesiyle sürekli tartıştıklarını, olay günü de bu tartışmanın şiddetinin arttığını belirterek, “Yüzüme birkaç tokat attı. Mutfakta bulunan ekmek bıçağını alarak, bana ‘ya sen ya ben’ diyerek salladı. Bıçağı almak istediğimde elimi ısırdı. Bıçağı aldıktan sonra şuurumu kaybettim. Annemin boğazına doğru bıçak ile birkaç defa salladım. Kaç defa bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum” dedi.

Alanya Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak’taki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma Sevinç’ten haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. 3 Mayıs’ta gelen polis, kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde, elbise dolabında Fatma Sevinç’in çarşafa sarılı cansız bedenini buldu. Yapılan ilk incelemede, Sevinç’in boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Kadının cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Soruşturma başlatan polis, komşuların birkaç gün önce Fatma Sevinç ile oğlu Süleyman Sevinç’in tartışma seslerini duyduğunu belirledi. O günden sonra ortalarda görünmeyen Süleyman Sevinç, polis tarafından cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlandı.

YAKALANDI

Cinayet şüphelisi Süleyman Sevinç, dün saat 15.00 sıralarında Antalya Atatürk Caddesi üzerinde elinde poşetle yürürken, durumundan şüphelenen motosikletli polis timi tarafından durduruldu. Kimlik sorgusu yapılmak istenen Süleyman Sevinç, kimliğinin üzerinde olmadığını ifade ederek, kardeşi Ü.S.’nin kimlik bilgilerini verdi. Polis ekibinin soruları üzerine gerçek kimliğini açıklayan Sevinç, annesini öldürdüğünü de itiraf etti ve gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Alanya’ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

‘SON EŞİMDEN DE ANNEMDEN DOLAYI AYRILDIM’

Süleyman Sevinç ifadesinde suçunu kabul etti. Sevinç, “Ölen Fatma Sevinç benim öz annem olur. Ü.S. ise öz kardeşim olur. Ben ailevi problemler nedeniyle üçüncü eşimden ayrı yaşamaktaydım. Bu nedenle annem Fatma ile yaklaşık 8 yıldır birlikte yaşamaktayız. Ben 3 evlilik yaptım. Her evliliğimde annem sürekli olarak bana karşı çıktı ve eşlerim için uygunsuz kelimeler söylüyordu. Bu nedenle son eşimden de annemden dolayı ayrıldım. Babam 31 Aralık 2022’de vefat etti. Babamın vefatından beri annem sürekli olarak benim üzerime gelmekteydi. Babamı benim öldürdüğümü söylüyor, aynı zamanda son eşimin de başka insanlarla birlikte olduğu belirterek, uygunsuz ithamlarda bulunuyordu. Bu yüzden son 15 gündür tartışmalarımız şiddetlenmişti” dedi.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA AYNI EVDE 1 GÜN GEÇİRMİŞ

Tartışmaların olay günü daha da arttığını anlatan Süleyman Sevinç, şunları söyledi:

“En son 2 Mayıs günü gece 00.30-01:30 sıralarında annem Fatma Sevinç ile ikamette bulunduğumuz sırada yine bu sebeplerden ötürü tartışmaya başladık. Annem ayrıldığım eşime sürekli bel altı kelimeler söylemeye başladı. Bu sırada benim yüzüme birkaç tokat attı. Daha sonra mutfakta bulunan ekmek bıçağını alarak benim odamın kapısının girişine geldi ve bana hitaben ‘ya sen ya ben’ diyerek bıçağı salladı. Ben tam bu sırada elinden bıçağı almak istediğimde elimi ısırdı. Bıçağı aldıktan sonra ben o an şuurumu kaybettim. Annemin boğazına doğru bıçak ile birkaç defa salladım. Kaç defa bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum. Annem yere düştükten sonra onu odamdaki dolabın içerisine koyarak üzerini battaniye ile örttüm. Daha sonra yerleri temizledim. Olayda kullanılan bıçağı nereye bıraktığımı hatırlamıyorum. O gece evde kaldım. Sabah olduğunda telefon ile araç kiralama şirketini arayarak bir araç kiraladım. Kiralama şirketi aracı ikametimin önüne 2 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında getirdi. Aracın anahtarını dışarı çıkarak aldım. Daha sonra bu araç ile Antalya’ya doğru yola çıktım. Annemi bu şekilde öldürdüğüm için çok pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum.”

Süleyman Sevinç işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (DHA)