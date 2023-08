Annesine donör oldu, kariyerinden vazgeçti

Vefa Spor futbolcusu Murat Turan (27) siroz hastalığıyla mücadele eden annesine donör olup, karaciğeri ile yaşama tutunmasını sağladı Donör olabileceğini öğrendikten bir gün önce başka bir kulüpten transfer teklifi alan 27 yaşındaki futbolcu, annesine büyük bir vefa örneği göstererek kariyerinden vazgeçti.

Önceliğinin annesinin sağlığı olduğunu söyleyen futbolcu, Donör olabileceğim haberini almadan önce transfer tekliflerim vardı. Hatta çok sevdiğim eski kulübümle görüşme yapmıştım, kabul etmiştim. Ertesi gün ise hastaneden bu telefonu aldım, anneme donör olabilecektim. Benim için önemli olan annemin sağlığıydı. Transfer olmak mı donör olmak mı derseniz tabi ki de donör olmak derim. Hayatımda aldığım en güzel teklif buydu dedi.

İstanbulda yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Turana (51) 2 yıl önce karaciğer yağlanmasına bağlı siroz hastalığı teşhisi konuldu. Sirozun yanı sıra yemek borusunda da varis gelişmeye başlayan Turan, Nisan ayının başında kendisini halsiz hissetmeye başladı. Rutin kontrolleri devam eden Turan, kaburga altı ağrıları, halsizlik, unutkanlık ve şiddetli kaşıntı nedeniyle hastaneye tekrar başvurdu. Doktorunun kendisine nakil ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine ilk önce kızı gönüllü donör oldu ancak sağlık incelemesinde bazı risk faktörleri tespit edildi. Bunun üzerine futbolcu oğlu Murat Turan annesine donör adayı oldu ve sağlık kontrolleri sonrası nakil ameliyatı gerçekleştirildi.

ANNE TURAN: CİĞERİM BANA CİĞER VERDİ

Transfer teklifini geri çeviren futbolcu Murat Turan, Bahçeşehir Hastanesinde karaciğer sağ lobunun yüzde 70ini annesine bağışladı. Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkanın gerçekleştirdiği nakil operasyonu sonrası sağlığına kavuşan anne Fatma Turan, oğlunun futbol kariyeri için ilk başta bu fikre sıcak yaklaşmadığını belirterek, En çok çocuğum futboldan geri kalacak diye tedirgin oldum. Şükür, 5-6 ay sonra sahalara döner diyorlar. Oğluma çok teşekkür ediyorum, Allah ne dileği varsa versin. Duygularım o kadar değişik ki; ciğerim bana ciğer veriyor yani, öyle bir duygu. Allah razı olsun, şimdiden bana evlatlık görevini yaptı. Allah herkese böyle hayırlı evlat nasip etsin diye konuştu.

İKİ ÇOCUĞUM DA UYGUN DONÖR DEĞİLDİ

Hastalığının 2 sene önce başladığını söyleyen Fatma Turan, Tedavilerime Bahçelievler Devlet Hastanesinde devam ettim. 2 senedir tedavilerim normal bir şekilde ilerliyordu. Nisan ayı içerisinde bir bantlama yaşadım. Bantlamadan sonra kendimi halsiz hissetmeye başladım. Tekrar doktoruma başvurdum. Rutin kontrollerime geldiğimde çocuklarım doktoruma Annem siroz hastası, ilerlemesini beklemektense gereken ne varsa onu yapalım dedi. Doktorum da bana birkaç hastane ismi verdi. Ben de evime yakın olduğu için bu hastaneyi uygun gördüm. Benim için donör istendi. Çocuklarım donör olmak istedi, 2 çocuğumda sorun çıktı. Ortanca oğlum Murat Turan bana donör oldu dedi.

SAHALARDAN GERİ KALACAK DİYE TEDİRGİN OLDUM

Bu hastalıktan dolayı kaburga altı ağrıları olduğunu ifade eden Turan, Çok halsizdim, unutkanlıklar başlıyordu. Çok şiddetli kaşıntılarım oluyordu. Bu da hastalığın ilerlediğini gösteriyordu. Nakle gerek olduğu söylendi. Oğlum donör olmak istediğinde bir anne olarak duygulandım, çok sevindim. Oğlum futbolcu, geçen sene ayağı kırıldı ve sezonu öyle kapattı. Bu sene de ben ona engel oldum. Ancak bana donör olacağı için çok sevindi. Ben kararsız kaldım ama sonra kabullendim. Allah oğlumdan razı olsun, Allah işini gücünü rast getirsin. Bundan sonraki yıllarda Allah önünü açık etsin. En çok çocuğum futboldan, sahalardan geri kalacak diye tedirgin oldum şeklinde konuştu.

ORGAN NAKLİNİN ÖNEMİNİ İNSAN BAŞINA GELMEYİNCE ANLAMIYORMUŞ

Şu anki durumunun çok iyi olduğunu söyleyen Turan, İyiye gidiyoruz, stabil durumdayız. Çok şükür oğlum da iyi, anne oğul çok mutluyuz. Sıkıntılarımdan kurtuldum, o kaşıntılarım, halsizliğim gitti. Yemek borusunda varis ilerlemeleri vardı, onlar da düzelmeye başladı. Doktorlarım Ayhan Dinçkan ve Fatih Ensaroğluna çok teşekkür ediyorum, tüm ekibinden Allah razı olsun. Organ naklinin önemini insan başına gelmeyince anlamıyormuş. Tanıdık tanımadık demeyip herkese can olalım, can verelim. Bence hayatta en önemli şey organ nakli, organlarımızı vermekten çekinmeyelim dedi.

MURAT TURAN: İKİNCİ BİR OLASILIĞI HİÇ DÜŞÜNMEDİM

Annesine karaciğerini bağışlayan 27 yaşındaki futbolcu Murat Turan, Biz 2 senedir hep beraber bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Evlatları olarak annemin bu halini görünce üzülüyorduk. Böyle bir şeye vesile olduğum için çok mutluyum. İlk donör seçildiğim günden itibaren çok heyecanlıydım. Çok şükür ki böyle bir şey gerçekleşti. Futbolcu olduğumdan dolayı annem donör olmama sıcak bakmadı. Futboldan geri kalmamı istemiyordu. Çünkü geçen sene de bir sakatlık yaşamıştım. Ama ben hastaneden donör olabileceğim haberini aldıktan sonra ikinci bir olasılığı hiç düşünmedim. Yani sonrasında ne olur nasıl bir kariyer çizerim diye hiç düşünmeden direkt kabul ettim ve sevinçten havalara uçtum. Böyle bir şeye vesile olduğum için anneme yardım edebildiğim için çok mutluyum. Benim için önemli olan annemin sağlığıydı. Allaha şükürler olsun ki, böyle bir şey gerçekleşti ve anneme can olabildim. Rabbim, bana can veren insana can verebilmeyi nasip etti diye konuştu.

BİR KARACİĞERİMİ DAHA VERSEM ANNEMİN HAKKINI ÖDEYEMEM

Donör olabileceği haberini almadan önce transfer teklifleri olduğunu söyleyen Turan, Çok sevdiğim eski kulübümle görüşme yapmıştım, kabul etmiştim. Ertesi gün ise hastaneden bu telefonu aldım, anneme donör olabilecektim. O kadar karmaşık duygular içerisindeydim ki. İkinci bir olasılık hiçbir zaman olmadı, olmayacak da. Annemin şu an sağlıklı olmasını ve o gülüşünü gördükten sonra benim için en güzel teklif, hastaneden donör olarak kabul edilmek oldu. Transfer olmak mı donör olmak mı derseniz tabi ki de donör olmak derim. Hayatımda aldığım en güzel teklif buydu diyebilirim. Bundan öte bir gurur olamaz diye düşünüyorum. Hayat bana çıkarabileceği en iyi fırsatı çıkardı diye düşünüyorum. Bir karaciğerimi daha versem annemin hakkını ödeyemem dedi.

FUTBOL BENİM İÇİN BİR TUTKU

İyileştikten sonra futbola geri dönmek istediğini belirten Turan, Sağlık durumum çok şükür iyiye gidiyor, bir süre daha iyileşme sürecim var. İyileştikten sonra futbola geri dönmek istiyorum. Futbol benim için bir tutku. 11 yaşımdan beri futbol oynuyorum. Hayallerim ve hedeflerim çok farklıydı ancak nasipte ne varsa onu yaşıyoruz şeklinde konuştu.

PROF. DR. DİNÇKAN: FATMA HANIMI BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE TABURCU ETMEYİ PLANLIYORUZ

Nakil ameliyatını gerçekleştiren Bahçeşehir Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ise şunları söyledi:

Hem karaciğer hem de böbrek nakilleriyle yoğun ve aktif çalışan bir merkeziz. Her hafta hastalarımız gelir. Cuma günü karaciğer nakil konseylerinde tartışırız daha sonra hastalara belli bir tedavi programı çıkarırız. Fatma hanım da 51 yaşında, karaciğer yağlanmasına bağlı daha önce siroz tanısı konulmuş bir hastamız. Siroz tanısının konulmasının yanında yemek borusunda varisleri gelişmeye başlamış, aynı zamanda karaciğerine giren ana kapı damar dediğimiz trombüsü yüzde 50nin üzerinde tıkanık olan bir hastamızdı, karaciğer nakline ihtiyacı vardı. Karaciğer nakli ihtiyacı olan hastalarda organ kaynağı olarak kadavra ya da canlı vericili nakilleri tercih ediyoruz. Aile bilgilendirilmesi yapıldı, önce canlı donör olarak Fatma hanımın kızı gönüllü oldu. Fakat tıbbi incelemede bir takım sorun olabilecek neticeler tespit edilince oğlu Murat donör adayı oldu. Muratın tıbbi incelemesi yapıldı ve herhangi bir engel durumu olmayınca oğlundan canlı vericili sağ lob karaciğer nakli gerçekleşmiş oldu. Tıbbi tedavileri bitti, donörümüz taburcu oldu. Fatma hanımı da İnşallah birkaç gün içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz. Fatma Turanın şu anki durumu iyi. Artık karaciğeri çalışıyor, vücuduna adapte oldu. Hastamız ile ayaktan yakın takip dönemi başlayacak. Bütün hastalarımızda olduğu gibi önce 2-3 günde bir daha sonra ise uzun aralıklarla ayaktan takip edeceğiz.

AKTİF SPOR YAŞAMINA GERİ DÖNEBİLİR

Murat Turanın sağ lob karaciğerinin yüzde 70lik kısmının alındığını belirten Prof. Dr. Dinçkan, Kendisine kalan yüzde 30luk karaciğeri kendi karaciğeri olduğu için birkaç ay içerisinde zaten eski boyutlarına ulaşmış oluyor, organ kaybı yaşamıyor. Murat aynı zamanda bir sporcu. Birkaç ay sahalardan uzak kalacak ancak ondan sonra aktif spor yaşamına geri dönebilir. Bu hikayeden çıkaracağımız en güzel örnek; canlı verici olmak için çok düşünmeye gerek yok. Aktif spor yapıyor bile olsanız, ameliyat döneminde birtakım önerilere uyduktan sonra tekrar aktif spor yaşamınıza dönebilirsiniz. Ülkemizde organ nakilleri başarıyla yapılıyor, nakil ihtiyacı olan hastalara nakiller yapılıyor. Tek sorun organ bulmak. Bu anlamda herkesi organ bağışına davet ediyorum dedi.

