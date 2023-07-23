Annesi ve kardeşini dövüp, evdeki dört kediyi öldürdü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Ahmet Kaçmaz,(26), tartıştığı annesi Emine (52) ve kardeşi M.K.’yi (17) dövüp, evde bulunan 4 kediyi bıçakla öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Olay, cuma günü sabah saatlerinde Ali Erdemoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olan ve annesi ile kardeşini darp ve tehdit ettiği için uzaklaştırma kararı bulunan Ahmet Kaçmaz, eve gelerek annesi ile tartıştı.

Uzaklaştırma kararını ihlal ederek girdiği evde para isteyen Ahmet Kaçmaz, bu talebine olumsuz yanıt veren annesi Emine ve kardeşi M..K.’yi dövdü. Ahmet Kaçmaz, daha sonra evde beslenen 4 kediyi bıçakla öldürdü. Kavga sesini duyanların ihbarıyla eve gelen polis ekipleri Ahmet Kaçmaz’ı gözaltına aldı. Darbedilen anne ve oğlu ise hastanede ayakta tedavi edildi.

Emniyette yapılan sorgulamasında ailesi ile tartıştığını ve annesinin kendisini evden kovması üzerine kendisini kaybettiğini öne süren Kaçmaz, pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaçmaz, nöbetçi hakimlik tarafından; ‘Kasten yaralama’, ‘Tehdit’, ‘Hakaret’, ‘Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa muhalefet’ ve ‘Hayvanları koruma kanununa muhalefet’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)