Annesi ve 4 kardeşinin ardından Aysu’nun da cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa’da akraba ziyareti dönüşünde sulama kanalına devrilen otomobilde annesi ve 4 kardeşinin hayatını kaybettiği kazada kaybolan Aysun Çetinin (9) de cansız bedenine ulaşıldı.

Ulubağ Mahallesi’nde 6 Mayıs günü, ailesiyle birlikte akraba ziyaretinden dönen Hasan Çetin’in köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolünü kaybettiği 31 B 7008 plakalı otomobil, sulama kanalına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Çetin, kendi imkanıyla kurtulurken, yapılan aramalarda eşi Özlem Çetin (31) ile çocukları İbrahim (4), Ecem (5), Asmin (11) ve Müslüm Çetin’in (1) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ailenin kaybolan kızı Aysun Çetinin de kazadan 6 gün sonra otomobilin kanala düştüğü yerden 10 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Aysun Çetinin cenazesi otopsisi için Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. (DHA)