Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, enkaz altında birbirlerine sarılı bulundu

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde Hatay’ın İskenderun ilçesinde yıkılan 4 katlı apartmanın enkazı altında kalan Selcan Bağış (29) ile kızı Sıla (8) ve 8 aylık bebeği Abdullah Efe Bağış’ın cansız bedenleri, birbirlerine sarılı halde bulundu. Anne ve 2 çocuğu, memleketleri Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gözyaşlarıyla, yan yana toprağa verildi.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’ın İskenderun ilçesinde Selcan Bağış ile kızı Sıla ve 8 aylık bebeği Abdullah Efe evlerinin bulunduğu 4 katlı apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri, birbirlerine sarılı halde bulundu.

Bağış ile 2 çocuğunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak bugün sabah saatlerinde memleketleri Hakkari’nin Yükeskova ilçesine bağlı Dilektaşı köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından, Selcan Bağış ile çocukları yan yana açılan mezarlara gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kızını ve torunlarını kendi elleriyle ekiplerle birlikte enkazdan çıkarttığını belirten Abuzeyt Yalçın, “Kızım ve torunlarımın 4 katlı binanın enkazında birbirlerine sarılı halde kendi ellerimle çıkarttım. Allah kimseye böyle acı vermesin. Damadım gece vardiyasında çalışıyordu. O da ailesinin telaşına kapıldı. Ben kızımı ve çocuklarımı memleketime getirdim. Damadım da ailesini kurtarmak için orada kaldı.” dedi.

Selcan Bağışın kuzeni Eyyüb Yalçın ise “Antalya’da çalışıyorum. Olayı duyar duymaz Hataya hareket ettim. Amcalarımla birlikte Selcan’ın yaşadığı İskenderun ilçesine vardık. 12 saatlik bir çalışmanın ardında Selcan ve çocuklarını birbirlerine sarılı şekilde enkazın içinde çıkartarak, bugün de memleketi Yüksekova Dilektaşı köyünde aile mezarlığında defnettik” diye konuştu.

(DHA)