Ankaragücü, Garry Rodrigues’i kadrosuna kattı
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Ankaragücü, Garry Rodrigues’i kadrosuna kattı

MKE Ankaragücü, Olympiakos forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde transfer harekatı devam ediyor. Başkent ekibi, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen kanat oyuncusu Garry Rodrigues’i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine başkanımız Sayın Faruk Koca katılım sağladı” ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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