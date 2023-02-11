Ankara’daki hastanelerde 541 depremzede tedavi görüyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulanslarla Ankara’ya getirilen 541 yaralı hastanelerde tedavi ye alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralananlar, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçaklarla çeşitli illerdeki hastanelere sevk edildi.