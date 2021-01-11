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Ankara’daki depremin yeraltındaki ürkütücü sesi korkuttu

Ankara’nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

Merkez üssü Ankara’nın Kalecik ilçesinde dün saat 22.53’te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu, Ankara depremine ait ürkütücü sinyalin 66 kilometre uzaklıkta Çankırı istasyonundaki kaydı üzerinde çalışma yaptı.

FOTO: DHA

Livaoğlu depremin ses kaydını işitebilir hale dönüştürdüklerini belirterek, “Deprem nispeten düşük büyüklükte olduğu için ses derin ve tok bir uğultu şeklinde işitilebiliyor. Alçak frekanslarda birkaç saniye içersinde sönümleniyor.” dedi. (DHA)

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