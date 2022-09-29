Ankara’da yoğun sis

Başkent Ankara’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla şehrin büyük bir kısmında hakim oldu.

Ankara’da gece saatlerinde başlayan sis, günün ilk ışıklarıyla beraber etkisini artırdı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan sisin görüş mesafesini kısaltması nedeniyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Oluşan sis nedeniyle, şehir merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları tamamen sise büründü. (DHA)