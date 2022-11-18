Ankara’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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Ankara’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Ankara’nın Polatlı ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 kişi tutuklandı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Konya yolu üzerinden Ankara’ya giriş yapan şüpheli bir araçta yapılan aramada eroin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan ve gözaltına alınan 3 kişinin ifadeleri doğrultusunda Konya yolu üzerinde boş arazide yapılan aramayla birlikte soruşturma kapsamında toplam 1750 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 kişi tutuklandı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Konya yolu üzerinden Ankara’ya giriş yapan şüpheli bir araçta yapılan aramada eroin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan ve gözaltına alınan 3 kişinin ifadeleri doğrultusunda Konya yolu üzerinde boş arazide yapılan aramayla birlikte soruşturma kapsamında toplam 1750 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Ankara’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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