Ankara’da terör soruşturmasında 9 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 9 şüphelinin, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlendi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(DHA)