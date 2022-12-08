Ankara’da ‘tarihi eser’ operasyonu; kaçak kazı yapan şüpheliye gözaltı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, izinsiz kazı yapıp, bulduğu tarihi eserleri piyasaya süren K.D., gözaltına alındı. Tarihi eser niteliğindeki 229 eski para ve 2 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’nca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. İstihbari çalışmalar ve araştırmalar sonucu 5 Aralık’ta Beypazarı ilçesinde oturan K.D.’nin tarihi yerlerde izinsiz kazı yaptığı, bulduğu tarihi eser niteliği taşıyan objeleri de piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaşıldı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Çeşitli dönemlere ait 229 eski para ve eski dönemlere ait 2 obje ele geçirildi. K.D. hakkında adli işlemlere başlandı. (DHA)