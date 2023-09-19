Ankara’da sanayi sitesinde yangın: 2 ölü

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi GER-SAN Sanayi Sitesi’nde bulunan sünger fabrikasındaki yangında, 2 işçi hayatını kaybetti.

Fabrikada muhasebe müdürü olarak çalışan Müge Çetin ile Irak uyruklu işçi Safire Acem hayatını kaybetti. Ölenlerin cesetleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu dışarı çıkarılıp, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi sayısı 5’e çıktı. Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla saat 14.30’da kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)