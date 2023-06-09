Ankara’da sağanak alarmı: Belediye izinleri kaldırdı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız” açıklaması yaptı.

Mansur Yavaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminine göre Ankara’da bugün saat 12:00’de başlaması ve saat 20:00’ye kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağışa ilişkin Başkentlileri bilgilendirdi. Başkan Yavaş, Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

“Değerli hemşerilerim; bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yağışın olası olumsuzluklarına karşı toplam bin 448 araç ve 4 bin 187 personelle kentin tamamında kontrol ve çalışma noktaları oluşturdu.

Ekiplerin çalışma ve kontrol adreslerinin konumları, ABB’nin https://youtube.com/live/WONshlyvUsE?feature=share hesabı üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek. Başkent 153 hattı üzerinden ABB yetkililerine ulaşılabilecek. (ANKA)