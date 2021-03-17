Ankara’da papatya falı günleri…

Malumunuz, siyaset gündeminin içte ve dışta sıcak konu başlıkları var…

Takip ettiğimiz siyasi kulislerde ne yapsanız da ne etseniz de, sohbetler dönüp dolaşıyor 18 Mart’ta yapılacak MHP kongresine, 24 Mart’ta gerçekleşecek AKP kongresine geliyor…

Hak vermemek de elde değil. Çünkü, beklentiler büyük!..

Tekrara düşmeyeyim, farklı şeyler yazayım diyorum. Kaçamıyorum!.. Zaten kaçmakta imkansız…

İnanın bana, siyasi kulislerde papatya falları bakılıyor. Fazla ayrıntıya girmeden, fal başlıklarını özetleyeyim;

-Tayyip Erdoğan, beni, seviyor mu, sevmiyor mu?…

-Devlet Bahçeli, beni, seviyor mu, sevmiyor mu?…

-AKP’de şu isimler kabineye girer mi, girmez mi?..

-AKP’de falanca isimlere, genel merkezde görev verilir mi, verilmez mi?..

-Hangi bakan, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına kaydırılır?..

-Şu bakan, kabindeki koltuğundan olursa AKP’den istifa eder mi, etmez mi?..

-MHP’de hangi küskünlere Devlet Bahçeli “yuvaya dön” haberi gönderdi?..

-MHP’de kim Bahçeli’den direk, kim yandan “yuvaya dön” mesajı aldı?.

-MHP’deki küskünlerden kim gider de bu kongrede Devlet Bahçeli’nin elini öper?.. Şu gider, bu gitmez…

-MHP’de kim genel merkezdeki koltuğunu kaybeder?.. Kimlere yeni görevler verilir?..

-AKP ve MHP kongrelerinden erken seçim sinyali çıkar mı, çıkmaz mı?..

-Millet ittifakı dağılır mı, dağılmaz mı?

-Tayyip Erdoğan, MHP’yi sırtından atar mı, atmaz mı?.

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-Kovid vakalarında artış yüzünden Ramazan’da yeniden kapatma olur mu, olmaz mı?..

-ABD Başkanı Biden, Tayyip Erdoğan’ı telefonla arar mı, aramaz mı?..

-Mısır ile diplomatik ilişkiler düzelir mi, düzelmez mi?..

-Libya’dan asker çeker miyiz, çekmez miyiz?..

-Suriye’den asker çeker miyiz , çekmez miyiz?..

-Rusya Devlet Başkanı Putin dost kalır mı, kalmaz mı?..

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Bunlar, bakılan papatya fallarından bir çırpıda sıralayabildiklerim. Yanda kalan papatya yaprakları da var!..

Gündemin iki dişli konusuna özel bir parantez açmak istiyorum;

Danıştay Dava Daireler Kurulu’nun Andımız’ı kaldırmasından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı “Andımız kararı, pimi çekilmiş bombadır. Danıştay yanlıştan dönmeli” açıklamasına… Bahçeli’ye “Neden doğrudan hükümete çakmıyorsun da Danıştay’ı eleştiriyorsun” eleştirileri yapılıyor. Haklılık payı var bu eleştirilerin. Ama, açıklamanın tümüne ve özellikle “pimi çekilmiş el bombası” ifadesini iyi görmek lazım. MHP jargonunda bu ifadenin ayrı bir yeri ve çok tahrip edici bir anlamı vardır. Bana sorarsanız, Devlet Bahçeli, sarayı çok açıktan tehdit eden bir açıklama yaptı. Bu kanaatimin nedenini biraz daha berrak hale getireyim;

Danıştay’ın skandal kararının kamuoyuna duyurulmasından önce, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Çözüm sürecinde bizlere neler vaat edildiğini yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namerdiz” diyerek sarayı açıktan ağır bir şekilde tehdit etmişti. İşte, Danıştay’ın akıl almaz bu kararı Buldan’ın tehdidinden sonra geldi. Zamanlaması çook manidar!.. Andımız, “çözüm süreci” denen ihanet sürecinde terörist başı Abdullah Öcalan’a ve HDP’ye jest olsun diye kaldırılmıştı.

HDP’ye yeni bir jest mi acaba?..

Türkiye’de aşırı güvenlikçi politikaların baş mimarlarından Devlet Bahçeli, derinlerden bir yerlerden bir şeyler duymuş olabilir mi?..

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Özel parantezin ikinci konusu;

Cumhurbaşkanlığı adayları ile ilgilide neşeli papatya fallarına şahit oluyorum. Bugünlerde Ankara kulislerinde ilginç bir söylenti dolaşıyor. Güya, Abdullah Gül’ün son gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanlığı adaylığından feragat ettiğini yakın çevresine söylediği iddia ediliyor. Ve daha da ilginci, Gül’ün bu feragati, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Millet İttifakı’nın ortak adayı olması için yaptığı söyleniyor…

“Duyda inanma” cinsinden değil mi?..

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 2018’de Abdullah Gül’ün Millet İttifakı’nın çatı adayı olmasının önüne geçmişti. Kinciliği ile tanıdığım Abdullah Gül bunu hiç unutur mu?.. Asla unutmaz!.. Ancak çok iyi bildiğim bir şey daha var. Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan’a Meral Akşener’den daha fazla kinli. Bir de buna, eşi Hayrünnisa Gül hanımefendinin, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan nefretini ekleyin. (İsterseniz, Abdullah Gül’ün Çankaya Köşkü’ne veda ederken Hayrünnisa Hanım’ın basına yansıyan ifadelerine ve yandaş kalemlerin köşe yazılarına bir daha bakın)

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Çarşı pazar çok karışacak gibi…

Bekleyelim bakalım… Şu, MHP ve AKP kongreleri bir geçsin acaba neler olacak?..

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.