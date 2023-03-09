Ankara’da özel okul çatısında yangın

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, 4 katlı boş özel okulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Kültür Mahallesi Kızılırmak Caddesi’nde, kullanılmayan özel okul binasının çatısında, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölge esnafından Cengiz Yıldız, “Yangın çıktığında dükkanın önündeydik. Önce ufak dumanla başladı daha sonra alevlendi. Biz de itfaiyeyi aradık hemen. İtfaiye ekipleri gelip, müdahale ettiler. Bina 2 senedir boştu” dedi. (DHA)