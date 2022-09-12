Ankara’da IŞİD operasyonu, 9 şüpheli yakalandı
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Ankara’da IŞİD operasyonu, 9 şüpheli yakalandı

Başkentte terör örgütü IŞİD’a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çatışma bölgelerindeki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9’u gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (AA)

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