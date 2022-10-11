Ankara’da IŞİD operasyonu: 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü IŞİD’in Ankara’daki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, IŞİD silahlı terör örgütünün Ankara’daki yapılanmasına yönelik iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucu örgütle irtibatı ve iltisakı tespit edilen, ayrıca MASAK raporları üzerinde yapılan analizlerle çatışma bölgeleriyle irtibatlı IŞİD mensuplarıyla para trafiği tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması, arama ve el koyma işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor. (AA)