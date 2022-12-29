Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde seyir halindeki otomobile, arkasından hızla gelen bir başka otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle arka koltuktan yola savrulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı İskitler mevkisinde Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığının karşısında meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı’ndan Siteler yönüne seyir halindeki sürücüleri henüz belirlenemeyen 06 FA 3696 plakalı otomobil, önünde giden 06 BGK 212 plakalı otomobile çarptı. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtilen kazada, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 06 BGK 212 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan 2 kişi yola savruldu. İtfaiye görevlileri ilk müdahalede bulunurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yola savrulan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada her iki araç sürücüsüyle birlikte 3 kişi de yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye görevlilerince çıkartılarak, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı’nın Siteler istikametinin üç şeridi yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)