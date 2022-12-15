Ankara’da FETÖ’nün sivil yapılanması soruşturması: 14 gözaltı kararı
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Ankara’da FETÖ’nün sivil yapılanması soruşturması: 14 gözaltı kararı

Ankara’da FETÖ/PDY’nin esnaf, sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca, FETÖ/PDY’nin esnaf, sivil yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlenen, gizli haberleşme aracı ByLock’u kullandığı tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı. (DHA)

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