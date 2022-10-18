Ankara’da FETÖ soruşturmasında 87 gözaltı kararı
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Ankara’da FETÖ soruşturmasında 87 gözaltı kararı

Ankara’da FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine finansal yardımda bulunduğu tespit edilen 87 şüpheli, hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine finansal yardımda bulunan şüpheliler tespit edildi. Kimlik ve adresleri belirlenen 87 şüpheli, hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. (DHA)

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