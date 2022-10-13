Ankara’da FETÖ soruşturmasında 8 gözaltı kararı
Haberler Gündem

Ankara’da FETÖ soruşturmasında 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgüt hiyerarşisi içerisinde çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, ByLock yazışma programı kullanımı şeklinde deliller bulunan 8 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Erdoğan’dan başörtüsü için referandum çağrısı

Erdoğan’dan başörtüsü için referandum çağrısı

Valilikten Amasra’ya 3 gün giriş yasağı kararı

Valilikten Amasra’ya 3 gün giriş yasağı kararı

FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı

FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı

Ankara’da FETÖ soruşturmasında 8 gözaltı kararı
Gündem