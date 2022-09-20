Ankara’da FETÖ soruşturması: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Ankara’da FETÖ soruşturması: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında 7’si avukat 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen, haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan şüpheliler için Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı.

7’si avukat 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor. (AA)

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