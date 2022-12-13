Ankara’da FETÖ/PDY soruşturması: 39 gözaltı kararı

Ankara’da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalar kapsamında toplam 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgüt mahrem imamları ile irtibatlı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, şüphelileri yakalamak için Ankara merkezli 14 ilde harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

BAKANLIK YAPILANMASINA OPERASYON

Öte yandan 2009, 2011, 2012, 2013 ve 2015 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturmasında sınav sorularının örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Soruları aldığı belirlenen 3 eski askeri öğrenci ile verdiği tespit edilen 4 sivil hakkında gözaltı kararı çıkartıldı; Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.

FETÖ/PDY’nin, Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik de tahkikat yürütüldü. Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin; sınav sorularını dağıttıkları yönünde ifadeler bulunan, ayrıca örgütün gizli haberleşme yöntemi ByLock’u kullandığı belirlenen 5 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

2 AKADEMİSYEN İÇİN GÖZALTI KARARI

Diğer yandan örgütün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında; ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Örgütün kamu mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında ise mahrem yapılanma içinde çeşitli örgütsel faaliyetlerde bulunan 2 akademisyen için hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanıp, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevkleri için işlemlerin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdüğü bildirildi. (DHA)