Ankara’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
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Ankara’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Örgütün gizli yazışma programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 10.03.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi. (İHA)

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