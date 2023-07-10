Ankara’da DEAŞ operasyonu; 22 gözaltı

Ankara’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 22 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’e yönelik çalışma yürüttü. DEAŞ mensupları ile irtibatlı oldukları saptanan ve bir kısmının geçmişte çatışma bölgesinde yer aldığı belirlenen yabancı uyruklu 27 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli, gözaltına alındı.

Firarileri yakalama çalışmasının sürdüğü belirtilirken; şüphelilerin, sorgularının ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.

(DHA)