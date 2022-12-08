Ankara’da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Ankara’da, DEAŞ terör örgütüne yönelik polis ekiplerince operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu tespit edilen 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz sonuçları kapsamında, yabancı terörist savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edileceği belirtildi. (DHA)