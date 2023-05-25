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Ankara’da DEAŞ operasyonu; 18 gözaltı

Ankara’da çatışma bölgelerindeki DEAŞ’lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 18 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince, terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturma yürütüldü. Çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 20 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Şüphelilere yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yabancı terörist savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı’na teslim edileceği belirtildi. (DHA)

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