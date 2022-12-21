Ankara’da aranan 288 kişi yakalandı
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Ankara’da aranan 288 kişi yakalandı

Ankara’da çeşitli suçlardan aranan 284 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12-19 Aralık tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin çalışma başlattı. Bu kapsamda; ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan aranıp, kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. Mamak’ta, A.A. ise Çubuk’ta yakalanıp, cezaevine konuldu. ‘Kasten öldürme’ suçundan aranıp, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.Ç. de Çubuk’ta gözaltına alınıp, cezaevine teslim edildi.

‘Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranıp, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.D. de Çubuk’ta yakalandı. Öte yandan yol kontrol noktaları ile devriye faaliyetleri sırasında çeşitli suçlardan aranan 284 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

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