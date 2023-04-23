Ankara’da 23 Nisan coşkusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 103’üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ankara’da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Başkent’te ilk tören Anıtkabir’de yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden gelen çocuklar ile Anıtkabir’i ziyaret etti. Öğrenciler ile Aslanlı Yol’da yürüyen Bakan Özer, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Özer, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, millet iradesi ve bağımsızlığımızın yegane tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin 103’üncü kuruluş yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesiyle çıktığımız bağımsızlık yolunda aydınlık yarınlarımızın hem en mühim teminatı hem de gerçek sahipleri, evlatlarımızdır. Onlara armağan ettiğiniz, ışığıyla tüm dünya çocuklarını aydınlatan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gelecek nesillere olan inanç ve güvenimizi tazelemenin kıvancını yaşıyoruz. Çocuklarımızın dünyaya yön verecek, kendine güvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleri yolunda bize düşen büyük sorumluluğun farkındayız. Milli ve manevi değerlerinin bilincinde, üretken, çağın bilgisini özümsemiş ve erdemli bir nesil bize emanet ettiğiniz bu kutsal mirası geleceğe taşıyacaktır. Bütün gayretimiz, çocuklarımıza işte bu niteliklere sahip olacakları fırsat ve ortamı sağlamak yolundadır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni nesli eğitimle yüceltme ülküsündeyiz. Köklü geçmişimizin zenginliğini bilim, kültür, spor, sanat ve teknolojiyle harmanlayan çocuklarımız, bu güzel vatanı işaret ettiğiniz ‘muasır medeniyetler’ seviyesinin üzerine çıkaracaktır. ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefimize ilerlerken ilhamımızı sizin fikirlerinizden, gücümüzü aziz milletimizden ve kararlılığımızı bağımsızlığa olan tutkumuzdan alıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

MECLİS’TE TÖREN

İkinci tören TBMM’de Atatürk Anıtı’nda yapıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, Atatürk Anıtına çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Buradaki törende Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Meclis Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Haydar Akar, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve milletvekilleri yer aldı.

DEVLET ERKANI ANITKABİR’DE

Daha sonra Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı. Törende Şentop’un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri yer aldı. Devlet erkanının ziyareti sırasında 81 ilden gelen çocuklar da Anıtkabir’de ellerinde Türk bayrakları ile hazır bulundu. Heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Şentop’un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ, İLELEBET DEVAM EDECEK’

Şentop, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defterini imzalayarak şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, öncülüğünüzde toplanan ve açılan, ilk başkanlığını yaptığınız, millet irademizin temsil yeri olarak dünyadaki saygın varlığıyla gurur duyduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 103’üncü yıl dönümü vesilesiyle buradayız. Varlık-yokluk çizgisine sürüklenen ve büyük bir ümitsizlik içinde sindirilmeye çalışılan milletimizi birleştirip yeni bir diriliş destanı yazarak ‘milli egemenlik’ idrakiyle teşekkül ettirdiğiniz yüce Meclisimizin açılış gününde; aynı heyecan, şevk ve ilhamla milletimizi temsil etmenin onurunu yaşıyoruz. Milli egemenlikten ve tam istiklalden hiç vazgeçmediğimiz bu 103 yılda, gelecek asırlarda da aynı ülküyle yol yürüyecek müstakbel şuurlu nesilleri yetiştirme hedefiyle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin güvenli ellerinde ilelebet devam edecektir. Kurtarıcı, kurucu ve gazi sıfatlarını haiz Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizden aldığı gücü ‘önce millet ve vatan’ idrakiyle, demokrasi ve cumhuriyet zemininde kararlılıkla devam ettirecektir. Kimsenin zerrece şüphesi olmasın, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920’deki kutlu kuruluş gününden bugüne, 103 yıldır aynı ruhla; Misakı Milli hedefleri içinde, tek vatan telakkisi ile al bayrağımız altında varlığımızı sürdürmenin teminatı olmaya devam edecektir. Başta şahsınız olmak üzere, milli mücadelemizin asil evlatları olan yol arkadaşlarınızı, aziz şühedayı ve İlk Meclis’imizin fedakar milletvekillerini, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun.”

KILIÇDAROĞLU, ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ

Törenin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’deki törene katılan çocuklar ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, çocuklar ile sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Resmi törenlerin ardından Anıtkabir, halka açıldı. (DHA)