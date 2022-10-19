Ankara’da 2 haftada çeşitli suçlardan aranan 1795 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son iki haftada çeşitli suçlardan aranan 1795 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında şüpheli görülen 563 bin 590 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1795 şüpheli yakalandı. Bunlardan adliyeye sevk edilen 306’sı tutuklandı.

Ekiplerce kontrol edilen 199 bin 22 otomobilden 15’inin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 92 motosiklet ve 37 modifiyeli araç için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan, 3 bin 98 kişiye de Kabahatler Kanunu’na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan aramalarda 2 bin 93 bandrolsüz sigara, 33 kurusıkı tabanca, 91 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatlı tabanca, 2 bin 494 değişik çapta fişek, 41 belgesiz av tüfeği ile 72 kesici ve delici alet ele geçirildi. (AA)