Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sözleşmeli 177 personel alıyor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2022 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 177 (yüz yetmiş yedi) adet “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacaktır.

Başvurular 15.03.2023 tarihinde başlayacak 29.03.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

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