Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi belirtilen akademik Birimlerine, 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvuru yapmaları gerekmektedir.

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