Ankara MKE fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi tutuklandı
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Ankara MKE fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Ankara Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Haziran 2023 tarihinde Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ünün tutuklandığını duyurdu.

Ankara Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Haziran 2023 tarihinde Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, toplanan deliller kapsamında; 3 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 16 Haziran 2023 tarihinde yapılan sorguları neticesinde ‘taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme’ suçundan tutuklanmış, 3 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmış olup, Soruşturma tüm yönleri ile devam etmektedir.” (ANKA)

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