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Ankara merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma yürütüldü. Örgüt mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı veridi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

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