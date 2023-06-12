Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı
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Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

Ankara merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), ‘Adalet Teşkilatı Yapılanması’na yönelik başlatılan operasyonda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen FETÖ/PDY’nin ‘Adalet Teşkilatı Yapılanması’ soruşturması kapsamında; 6’sı görevde, 20’si özel sektör çalışanı ve biri de istifa eden olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılanma içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu  kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen operasyonların 3’üncü dalgası kapsamında, şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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