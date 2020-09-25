Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu: 82 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olaylarıyla ilgili Ankara merkezli 7 ilde başlatılan PKK/KCK operasyonunda 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “6- 7- 8 Ekim 2014 tarihlerinde, ülkemiz genelinde ‘Kobani’ olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde; PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında ‘Fırat Haber Ajansı ve Gençlik Yapılanması, Kadın Yapılanması v.b’ üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda yaptıkları çağrılar üzerine; Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde, özellikle 6 Ekim 2014 tarihinden başlayarak 7- 8- 9 Ekim 2014 tarihlerinde yollara barikatlar kurmak sureti ile yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle kamu binalarına, kamu araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvvetinin olaylarda yaralandığı, bazı illerimizde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olaylar meydana gelmiştir” denildi.

‘TERÖR EYLEMLERİ SONUCU 37 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİR’

Yaşanan terör olaylarında 37 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Terör olayları kapsamında 7 Ekim 2014 gününden başlayarak 8- 9 Ekim 2014 tarihlerinde terör eylemleri sonucu 37 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Terör eylemlerine dayalı cinayetler 7 Ekim 2014 tarihinde işlenmeye başlanmasına karşın bu yöndeki çağrıların kararlı şekilde 8 Ekim 2014 tarihinde de devam ettiği görülmüştür. Meydana gelen olaylarda; nitelikli adam öldürme 37, adam öldürmeye teşebbüs 29, mala zarar verme 3 bin 777, alıkoyma 25, hırsızlık 395, yağma 15, iş yeri ve konut dokunulmazlıklarını ihlal 308, Türk bayrağını yakma 13, Atatürk’ü Koruma Kanununa Muhalefet 7 suçları işlenmiş, ayrıca 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşımız yaralanmıştır.”

’82 ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINMASINA KARAR VERİLDİ’

Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca başlatılan soruşturmada Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun da tutuklu bulunduğu anımsatılarak, “Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu olarak bulunmakta olup gelinen aşama itibariyle Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Karar gereği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

HDP’Lİ İSİMLER DE VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kobani olaylarında sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verilenler arasında HDP’li isimler de yer aldı. Gözaltı kararı verilen 82 kişi arasında HDP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Alp Altınörs, Ali Ürküt, Altan Tan, Gülfer Kaya, eski milletvekilleri Nazmi Gör, Ayla Akat Aka, Emine Ayna, Sırrı Süreyya Önder, Beyza Üstün, Ayhan Bilgen de bulunuyor.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER, AKSARAY’DA GÖZALTINA ALINDI

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kobani olaylarıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan HDP eski milletvekilli Sırrı Süreyya Önder, Aksaray’da kaldığı otelde gözaltına alındı. Önder, sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı bulunan HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder Aksaray’da kaldığı otelde gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alının Önder, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)

İSTANBUL’DA KOBANİ OLAYLARI GÖZALTILARI

İstanbul’da “Kobani olayları” soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014’te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP’liler de bulunuyor. İstanbul’da da gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.