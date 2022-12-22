Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi alıyor

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Ankara Medipol Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 05.01.2023 günü saat 17.00’ye kadar aşağıdaki üniversite adresine yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası https://ankaramedipol.edu.tr/ den ulaşılabilir.

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