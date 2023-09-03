Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı açılış tarihi açıklandı

Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı’nın bir yıl erken bitirilerek 2027’de hizmete gireceği duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir arasında seyahat süresini 3,5 saate düşürecek hızlı tren hattının, 1 yıl erken bitirilerek, 2027 yılında hizmete gireceğini bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nin tamamlanmasıyla mevcut demir yolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafenin 624 kilometreye ineceğini ifade etti.

3,5 SAAT OLMASI PLANLANIYOR

Projeyle, Ankara-İzmir güzergahında 14 saat olan seyahat süresinin 3 saat 30 dakikaya düşeceğine işaret eden Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

“9 istasyon ile Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacaktır. Kütahya gibi çevre illerle olan etkileşimi de dikkate alındığında yüksek hızlı tren hizmetinden faydalanan nüfus daha da artacaktır. Sanayisi, turizm potansiyeli ve limanıyla ülkemizin üçüncü büyük şehri olan İzmir’i ve güzergahtaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar illerimizi Ankara’ya daha da yaklaştırarak, bölgedeki ticaret hacmini büyütecektir.”

‘2027’DE HİZMETE GİRECEK’

Uraloğlu, 2028’de tamamlanması planlanan hattın 1 yıl erken bitirileceğini ve 2027 yılında hizmete gireceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, projeyle, Ankara ve Afyonkarahisar arasındaki seyahat süresinin 1 saat 40 dakikaya, Ankara ve Uşak arasındaki seyahat süresinin 2 saat 10 dakikaya, Ankara ve Manisa arasındaki seyahat süresinin ise 2 saat 50 dakikaya düşeceğine işaret etti. (AA)