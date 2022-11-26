Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23 ve 24.maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

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