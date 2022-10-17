Ankara Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Haberler Gündem

Ankara Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ankara Bilim Üniversitesi tarafından yayınlanan ilana göre öğretim üyesi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Erdoğan’dan başörtüsü için referandum çağrısı

Erdoğan’dan başörtüsü için referandum çağrısı

Valilikten Amasra’ya 3 gün giriş yasağı kararı

Valilikten Amasra’ya 3 gün giriş yasağı kararı

FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı

FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı

Ankara Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Gündem