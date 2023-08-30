Anıtkabir’de ’30 Ağustos’ töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zaferi’nin 101’inci yıl dönümü kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Anıtkabir’de düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Atatürk’ün mozolesine geldi. Erdoğan’ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Aziz Atatürk; Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ‘ölümsüz anıtı’ ifadesiyle tarif ettiğiniz büyük zaferin 101’inci seneidevriyesine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan bugün de zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi’nin muhterem üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefimizin sembolü haline gelen ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzu devlet millet el ele vererek büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz. Ülkemizin hedefleri, milletimizi de asırlık hayalleriyle buluşturuncaya kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.”

(DHA)