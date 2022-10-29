Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı

Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerin akınına uğradı.

Anıtkabir , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı.

Anıtkabir girişinde bekleyen her yaştan çok sayıda vatandaş, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata’nın huzuruna çıktı.

Atatürk’ün mozolesine çiçek bırakan ziyaretçilerden bazıları saygı duruşunda bulundu, bazıları ise dua okudu.

Vatandaşlar, ziyaretlerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Ziyaretçilerde heyecan ve gurur bir arada

İstanbul’dan ailesiyle gelen Bahadır Eraçıkbaş, Cumhuriyet’in ilanının 99. yıl dönümünde Anıtkabir ‘de olmak istediklerini söyledi.

Çok mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Eraçıkbaş, evlatlarını da Atatürk’ün izinde bir nesil olarak yetiştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

9 yaşındaki Ateş Arif Türkmenoğlu ise “Ata’ma teşekkür etmeye geldim. Onu çok seviyorum. Burası çok güzel. İlk defa geldiğim için içimde heyecanlı bir his var.” dedi.

Yasemin Şehitoğlu da şehitlerin kanlarıyla sulanan bu toprakların çok değerli olduğunu, Türk gençliğinin Ata’sına ve geleceğine sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Şehitoğlu, “Ata’mız olmasaydı biz şu anda buralarda, bu konumda olmazdık. Onların bağışladığı, bahşettiği durumdan dolayı bu durumdayız. 29 Ekim’de kalben ve yüreğimde hissederek Ata’mı ziyarete geldim. Çok mutlu ve onurluyum.” ifadelerini kullandı.

Konya’dan arkadaşlarıyla gelen hukuk öğrencisi Buse Tasa, Anıtkabir ‘de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Cumhuriyet’in izindeyiz.” dedi.

Anıtkabir ‘i ilk defa ziyaret ettiğini anlatan Tasa, bu ziyareti daha anlamlı kılmak için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tercih ettiğini söyledi.