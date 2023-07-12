Galatasaray’ın yeni transferi Angelino İstanbul’a geldi!

Galatasaray’ın, kiralık transferi için görüşmelere başladığı İspanyol sol bek Angelino, İstanbul’a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen 26 yaşındaki futbolcuyu bir grup sarı-kırmızılı taraftar ile kulüp yetkilileri karşıladı.

Burada basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan İspanyol sol bek, “Galatasaray ile anlaştığım için oldukça mutluyum, sarı-kırmızılı taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Tezahüratlar eşliğinde kendisi için hazırlanan araca binen Angelino, daha sonra havalimanından ayrıldı.

(AA)