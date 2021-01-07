Andrey Karlov suikastı davası ertelendi

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik 19 Aralık 2016’da düzenlenen suikastla ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı firari Fetullah Gülen’in de bulunduğu 7’si tutuklu 28 sanığının yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, avukatlarının FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınması nedeniyle mütalaaya karşı savunma hazırlayamadıklarını ileri süren iki sanığa ek süre verdi.

Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Şahin Söğüt ve Vehbi Kürşad Akalın ile tutuksuz sanıklar ve bazı sanık avukatları hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savcının mütalaasına karşı savunması sorulan Vehbi Kürşad Akalın, avukatının gözaltına alındığını ve bu süreçte görüşemediklerini bu yüzden savunmasını hazırlayamadığını ileri sürdü. Sanığın avukatı Ayten İzmirli de, FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz ay gözaltına alındığını, ev araması sırasında, savunma için hazırladığı metinlerin bulunduğu bilgisayara savcılık tarafından el konulduğunu belirterek, savunma için ek süre istedi.

Savunmasını yapmayan sanık Şahin Söğüt de, savunmasını hazırladığı sırada avukatının tutuklandığını bu nedenle savunmasını tamamlayamadığını belirterek ek süre istedi. Söğüt’ün avukatı Adem Kaplan da, 3 ay tutuklu kaldığını bu nedenle savunma hazırlayamadıklarını belirtti.

Gözaltı işlemleri sırasında müvekkili Söğüt’ün kendisine gönderdiği mektup ve savunma notlarına el konulduğunu ileri süren Kaplan, savcılıktan belgelerin iadesi için talepte bulunduğunu belirtti.

Diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel, Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş ve Salih Yılmazın tahliye yönünden beyanlarını alan mahkeme, savunmasını yapmayan sanıklara savunmalarını yapmak için süre verilmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. (DHA)