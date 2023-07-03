Anadolu yer sincabı, koruma altına alındı
Haberler Yaşam

Anadolu yer sincabı, koruma altına alındı

Erzurum’da bitkin halde bulunan, “Anadolu gelengisi” olarak da bilinen Anadolu yer sincabı yavrusu, rehabilitasyon sürecinden sonra doğaya bırakılacak.

Kentte bir süre önce kırsal alanda bitkin halde sincap yavrusu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

DKMP’de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından koruma altına alınan sincabın, yapılan ilk muayenesinde sağlık problemi olmadığı anlaşıldı.

Şırıngayla beslenmesi yapılıp ve bakımı özenle yürütülen sincap, yeterli büyüklüğe erişinceye kadar koruma altında kalacak.

Avuç içi büyüklüğündeki sincap, yetişkin hale gelince doğal yaşam alanına bırakılacak. (AA)

Yaşam
Bunlarda ilginizi çekebilir
Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yasağa rağmen piknik ve kamp yaptılar

Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yasağa rağmen piknik ve kamp yaptılar

Yerli çoban bulunamayınca 20 bin TL’ye İran’dan getirildi

Yerli çoban bulunamayınca 20 bin TL’ye İran’dan getirildi

Konyaaltı Sahili, Antalyalılara ve turistlere kaldı

Konyaaltı Sahili, Antalyalılara ve turistlere kaldı

Anadolu yer sincabı, koruma altına alındı
Yaşam