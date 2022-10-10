Anadolu Üniversitesi’nden giriş sınavsız “İkinci Üniversite”…

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından sunulan “İkinci Üniversite” programlarına giriş sınavsız başvuru ve kayıt işlemleri 17 Ekim günü sonuna kadar çevrimiçi (online) internet ortamında yapılmaya devam edecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İkinci Üniversite kapsamında herhangi bir ön lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar bu kapsamdaki ön lisans programlarından birine, herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar ise yine İkinci Üniversite kapsamında yer alan ön lisans veya lisans programlarından birine giriş sınavı olmaksızın kayıt yaptırabiliyor.

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