Anadolu, 26 Ağustos 1922 sonrası Vatan oldu!

25 Ağustos 2022’de; 30 Ağustos Zaferi’ni getiren Büyük Taarruz’un başlamasına saatler kala pop sanatçısı Gülşen tutuklandı.

5 ay önce söylediklerinden dolayı tutuklanmış olması herkesin aklına “neden şimdi” sorusunu getirdi.

Bu yıl 100.yıl olması nedeniyle bir çok demokratik kitle örgütü ve parti bu tarihi saatlerde Kocatepe’de olmayı tercih etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Büyük Taarruz’un başladığı saatte Kocatepe’deydi.

Yanılmıyorsam CHP Genel Başkanlarından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dışında Kocatepe’ye çıkan üçüncü isim Kemal Kılıçdaroğlu diye biliyorum. Demokrat parti’de de sanırım Uysal ilktir.

Geçmişte Türkiye şartlarında bu yürüyüşe ihtiyaç olmamış olabilir ancak bugünün Türkiye’sinde Kılıçdaroğlu ve Uysal’ın bu yürüyüşü ile tarih birliğimize, önemli bir vurgu yaptıklarını düşünüyorum.

Diğer yandan her yaştan binlerce gencimizin Kocatepe’de buluşması hiç şüphesiz ki parlamenter rejime sahip çıktıklarının göstergesidir.

Gülşen’in tutuklanmasına gelmeden önce İktidarın 1071 Malazgirt Zaferi’nin 951. Yıldönümü etkinliklerinde; Alparslan’a ve atalarımıza teşekkür edilirken 100 yıl önce Anadolu’yu işgalden kurtaran büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e de teşekkür edilmedi.

Bırakın teşekkürü, adının anılmadığı gibi tüm Türkiye’ye Gülşen tartıştırıldı!

Böylelikle 26 Ağustos 1922 ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk konuşulmasın istendi ve başarıya da ulaştılar.

Kaldı ki imparatorluklar da millet ve vatan kavramı söz konusu değildir! Anadolu, Cumhuriyet ile vatan olmuştur.

Gülşen’e gelince ya da 10 yıl önce söylediğiniz bir söz, bir cümle bugün ihtiyaç ise gündeme getirilebilir…

Ancak daha da önemlisi toplumun bir kesiminin ya da bir mesleğin; ABD emperyalizmi ve BOP’un sorumlusu Müslüman Kardeşler Teşkilatı’na hizmet edip etmediği önemlidir.

Atatürk’ün yanında müftüler de milliyetçiler de devrimciler de vardı.

Karşısında da müftüyüm, milliyetçiyim, devrimciyim diye geçinenler vardı.

Kimin kime hizmet ettiği önemlidir…