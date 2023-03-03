Ana haber bültenini SZC TV’den izlemek…
Canlarım…
Çarşamba günü akşam ana haber bültenini:
SZC TV’den izledik…
Deprem bölgesinden alınan görüntüler elbette yürek yakıcıydı…
Ama…
Gerçek televizyon gazeteciliği de buydu…
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Korcan Karar zaten deneyimli bir haber sunucu…
Haberleri yayına hazırlayan Yılmaz Özdil için ise:
“Arife tarif gerekmez” dersem sanırım anlaşılır…
Çünkü…
Hem büyük haberci…
Hem usta yorumcu…
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SZC TV, ana haberin canlı yayıncılığı konusunda:
Meslektaşlarına ders vererek başladı…
Yorumların haber üzerine…
Bir politikacının açıklamaları üzerine de değil…
Haber sonrası…
Ve:
Yorumcu özgürlüğüyle verilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi…
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Yılmaz yine ters köşe yaparak…
Acı gerçekleri:
İroni ve kara mizah örnekleriyle süsleyerek yorumladı…
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Yunanistan’da meydana gelen tren kazasında…
36 kişinin ölümü üzerine istifa eden Ulaştırma Bakanı (Eski başbakanlardan) Karamanlis için yaptığı espri:
Süperdi…
★
Ve canlarım…
Bundan sonra ana haberleri SZC TV’den izleyeceğiz…
Çünkü…
Haber kadar ilke de önemli…
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Korcan, SZC TV’nin habercilik ilkesini şöyle açıkladı:
“Halkın haber alma özgürlüğü adına ve evrensel gazetecilik ilkeleriyle Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyet pusulamız olacak…”.
★
Harika…
Bir kez daha hoş geldiniz arkadaşlar…
Başarılar…
★
NOT:
Sevgili Korcan;
Burak Akbay’ın patronajında SÖZCÜ Gazetesi, SZC TV ve SÖZCÜ.COM.TR’den başka bir de:
“KORKUSUZ” adında:
Harika bir gazete…
Ve çalışanları var…
Senin bu konuda bilgin belli ki yok…
Ben:
“Hatırlatayım” dedim…
Doğru olanı yaptı
Fatih Portakal ve FOX ana haberin çok izlenme gerekçesi aslında harika bir “tez” konusu…
Ama…
Sanırım bu konuyu inceleyen olmadı…
★
Benim bilimsel bir araştırmam yok…
Ancak…
Başarının sebeplerinden biri:
“Muhalefet edebilmek” ise…
Diğeri:
Fatih’in:
Canı yanan kitlelerin sözcülüğünü yapabilmesiydi…
Çünkü…
★
Ben ve benden sadece 15 yıl sonra doğanlar:
Çocuklarını…
Önce kendi ağzında çiğnedikleriyle besleyen annelerin büyüttüğü:
Bir nesiliz…
★
O nedenle…
FOX’u izleyen orta yaş üstü kuşak:
Olayları ve açıklamaları anında bir başkasının yorumlamasından hoşlandı…
★
Haberleri sunan…
Bir politik liderin konuşmalarını izleten sunucu…
Hemen sıcağı sıcağına yorum da yapıyordu…
Ve izleyici: Hazır bulduğu yorumu…
Ertesi gün kahvede…
Parkta…
İşte…
Arkadaşlarına:
Kendi görüşleriymiş gibi anlatarak:
Hava basıyordu…
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SZC TV de ana haberde yorum yaptı…
Ama…
Haber sonrası yaptı…
Yani: Doğru olanı yaptı…
Bizi bize bırak
Bendeniz televizyonda platform izleyenlerdenim…
Hafta arası ise…
Sevgilimle birlikte ekran başına geçer:
FOX Ana haberi izlerdik…
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Çünkü TV haberciliğinin avantajı…
Haberleri görüntüleriyle…
Konuşmaları ise…
Konuşan kişinin ağzından vermesiydi…
★
Ama…
Fatih Portakal…
Gördüğümüz olayları…
Dinlediğimiz sözleri yorumlayarak adeta:
“Siz bu haberlerden ve açıklamalardan bir şey anlamamışsınızdır, ben size yorumlayayım” diyordu…
Ve ben de kendisini eleştiriyordum…
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Sonra…
Fatih (Portakal) gitti…
Selçuk (Tepeli) geldi…
Hiçbir şey değişmedi…
★
FOX, bu defa da…
Haberden çok…
Selçuk’un düşüncelerini yayınlıyor…
Yani…
Selçuk da tıpkı Fatih gibi:
Bizi bize bırakmıyor:
“Siz yorulmayın, ben sizin için de düşünmek için buradayım” demeye devam ediyor…
Ne futbolu
Futbolumuza:
“Türk Futbolu” denilmesine:
İtirazım var…
Birincisi:
Dünyada hiçbir zaman “Türk futbolu” diye bir futbol tarzı olmadı…
İkincisi:
İlle de bir futbol sistemine “Türk Futbolu” diyeceksek…
Tanımını da şöyle yapmalıyız:
“Menajer Futbolu…”.
★
Bu sistemde futbolcular:
Seyirci için oynamaz…
Önce “para” için…
Sonra da:
“Menajer” için oynar…
★
Bu futbol sisteminde yorumcu:
Menajer için yorumlar…
Teknik direktör kadroyu:
Menajer için kurar…
Yönetici futbol transfer politikasını:
Menajer için kurgular…
Başkan adayları:
Kişisel reklâmları için göreve talip olsalar da…
Başkan olunca…
Menajer için:
Transfer yapar…
★
Seyirci de her şeyin farkındadır…
Futbolun…
Kendisi için oynanmadığını bilir…
Ve…
Haklı olarak…
Ülkeyi ve futbolu bu hale getirenlere:
“İstifa” diye bağırır…
Büyük usta
Canlarım…
Dünya “televizyon haberciliğinin en iyisi” olarak kabul edilen Walter Cronkite’ın bizzat bana söylediği bir sözünü paylaştım…
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Beyoğlu Çiçek Pasajı’nda…
LDP Genel Başkanı (Ben de yardımcılarından biriydim) Besim Tibuk, Cronkite onuruna bir yemek vermişti…
Aynı zamanda AKŞAM’da köşem vardı ve her gün yazıyordum…
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O gün Cronkite’a başarılı televizyon haberciliği konusunda tavsiyelerinin neler olabileceğini sordum:
“Bakışlarıyla, dudak uçlarıyla bile olsa yorum yapmamak” demişti…
Masada, o günlerde atv ana haberi sunan Ali Kırca’nın da olduğunu hatırlıyorum…
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Ertesi günkü köşemde bu olayı anlattım…
Cronkite’ın o tavsiyesini Kırca’nın duyup duymadığını sordum…
Cevap alamadım…
Çünkü ve çok büyük ihtimalle…
Kırca benim köşemi okumuyordu…
İkiyüzlülük
Romalıların tanrılarından biri olan Janus’un:
Bir yüzü sağa…
Bir yüzü sola bakıyordu…
Yani Roma tanrısı:
İkiyüzlüydü…
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Romalıların paralarının üzerine de bastıkları bu tanrı başının ikiyüzlülüğünün sebebi:
Kentten içeri girenlerle…
Kentten çıkanları görüp denetim altına almaktı…
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Yani…
Tanrının ikiyüzlülüğün sebebi:
İnsanların emniyetiydi…
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Bizim iktidar gazetecileri de ikiyüzlü ama…
Onların:
Bir sağa…
Bir sola bakmalarının nedeni:
“Sağdan kaç para gelir?..
Soldan kaç para gelir?..” diye ortam kollamak…
Çamur
Canlarım…
Şu gördüğünüz fotoğraftaki kardeşlik çok çok eskide kaldı…
O günlerde…
Sahalarımız çamurdu ama…
Futbolcularımız başta olmak üzere…
Sektörle ilgilenen herkesin kalbi:
Pırıl pırıl…
Tertemizdi…
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NOT:
Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu iki futbolcunun fotoğrafını bana gönderen değerli dostum ve efsane Galatasaraylı Gökmen Özdenak’a teşekkürler…
Dünün tweeti
H.ÜMİT KARDAŞ
@umit_kardas
Kötülük aklı, sevgiyi, adaleti ve özgürlüğü ortadan kaldırırken, kötülük yapan her kötülükten sonra tatmin olmadığından yeni bir kötülüğü tasarlar.