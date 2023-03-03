Ana haber bültenini SZC TV’den izlemek…

Canlarım…

Çarşamba günü akşam ana haber bültenini:

SZC TV’den izledik…

Deprem bölgesinden alınan görüntüler elbette yürek yakıcıydı…

Ama…

Gerçek televizyon gazeteciliği de buydu…

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Korcan Karar zaten deneyimli bir haber sunucu…

Haberleri yayına hazırlayan Yılmaz Özdil için ise:

“Arife tarif gerekmez” dersem sanırım anlaşılır…

Çünkü…

Hem büyük haberci…

Hem usta yorumcu…

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SZC TV, ana haberin canlı yayıncılığı konusunda:

Meslektaşlarına ders vererek başladı…

Yorumların haber üzerine…

Bir politikacının açıklamaları üzerine de değil…

Haber sonrası…

Ve:

Yorumcu özgürlüğüyle verilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi…

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Yılmaz yine ters köşe yaparak…

Acı gerçekleri:

İroni ve kara mizah örnekleriyle süsleyerek yorumladı…

★

Yunanistan’da meydana gelen tren kazasında…

36 kişinin ölümü üzerine istifa eden Ulaştırma Bakanı (Eski başbakanlardan) Karamanlis için yaptığı espri:

Süperdi…

★

Ve canlarım…

Bundan sonra ana haberleri SZC TV’den izleyeceğiz…

Çünkü…

Haber kadar ilke de önemli…

★

Korcan, SZC TV’nin habercilik ilkesini şöyle açıkladı:

“Halkın haber alma özgürlüğü adına ve evrensel gazetecilik ilkeleriyle Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyet pusulamız olacak…”.

★

Harika…

Bir kez daha hoş geldiniz arkadaşlar…

Başarılar…

★

NOT:

Sevgili Korcan;

Burak Akbay’ın patronajında SÖZCÜ Gazetesi, SZC TV ve SÖZCÜ.COM.TR’den başka bir de:

“KORKUSUZ” adında:

Harika bir gazete…

Ve çalışanları var…

Senin bu konuda bilgin belli ki yok…

Ben:

“Hatırlatayım” dedim…

Doğru olanı yaptı

Fatih Portakal ve FOX ana haberin çok izlenme gerekçesi aslında harika bir “tez” konusu…

Ama…

Sanırım bu konuyu inceleyen olmadı…

★

Benim bilimsel bir araştırmam yok…

Ancak…

Başarının sebeplerinden biri:

“Muhalefet edebilmek” ise…

Diğeri:

Fatih’in:

Canı yanan kitlelerin sözcülüğünü yapabilmesiydi…

Çünkü…

★

Ben ve benden sadece 15 yıl sonra doğanlar:

Çocuklarını…

Önce kendi ağzında çiğnedikleriyle besleyen annelerin büyüttüğü:

Bir nesiliz…

★

O nedenle…

FOX’u izleyen orta yaş üstü kuşak:

Olayları ve açıklamaları anında bir başkasının yorumlamasından hoşlandı…

★

Haberleri sunan…

Bir politik liderin konuşmalarını izleten sunucu…

Hemen sıcağı sıcağına yorum da yapıyordu…

Ve izleyici: Hazır bulduğu yorumu…

Ertesi gün kahvede…

Parkta…

İşte…

Arkadaşlarına:

Kendi görüşleriymiş gibi anlatarak:

Hava basıyordu…

★

SZC TV de ana haberde yorum yaptı…

Ama…

Haber sonrası yaptı…

Yani: Doğru olanı yaptı…

Bizi bize bırak

Bendeniz televizyonda platform izleyenlerdenim…

Hafta arası ise…

Sevgilimle birlikte ekran başına geçer:

FOX Ana haberi izlerdik…

★

Çünkü TV haberciliğinin avantajı…

Haberleri görüntüleriyle…

Konuşmaları ise…

Konuşan kişinin ağzından vermesiydi…

★

Ama…

Fatih Portakal…

Gördüğümüz olayları…

Dinlediğimiz sözleri yorumlayarak adeta:

“Siz bu haberlerden ve açıklamalardan bir şey anlamamışsınızdır, ben size yorumlayayım” diyordu…

Ve ben de kendisini eleştiriyordum…

★

Sonra…

Fatih (Portakal) gitti…

Selçuk (Tepeli) geldi…

Hiçbir şey değişmedi…

★

FOX, bu defa da…

Haberden çok…

Selçuk’un düşüncelerini yayınlıyor…

Yani…

Selçuk da tıpkı Fatih gibi:

Bizi bize bırakmıyor:

“Siz yorulmayın, ben sizin için de düşünmek için buradayım” demeye devam ediyor…

Ne futbolu

Futbolumuza:

“Türk Futbolu” denilmesine:

İtirazım var…

Birincisi:

Dünyada hiçbir zaman “Türk futbolu” diye bir futbol tarzı olmadı…

İkincisi:

İlle de bir futbol sistemine “Türk Futbolu” diyeceksek…

Tanımını da şöyle yapmalıyız:

“Menajer Futbolu…”.

★

Bu sistemde futbolcular:

Seyirci için oynamaz…

Önce “para” için…

Sonra da:

“Menajer” için oynar…

★

Bu futbol sisteminde yorumcu:

Menajer için yorumlar…

Teknik direktör kadroyu:

Menajer için kurar…

Yönetici futbol transfer politikasını:

Menajer için kurgular…

Başkan adayları:

Kişisel reklâmları için göreve talip olsalar da…

Başkan olunca…

Menajer için:

Transfer yapar…

★

Seyirci de her şeyin farkındadır…

Futbolun…

Kendisi için oynanmadığını bilir…

Ve…

Haklı olarak…

Ülkeyi ve futbolu bu hale getirenlere:

“İstifa” diye bağırır…

Büyük usta

Canlarım…

Dünya “televizyon haberciliğinin en iyisi” olarak kabul edilen Walter Cronkite’ın bizzat bana söylediği bir sözünü paylaştım…

★

Beyoğlu Çiçek Pasajı’nda…

LDP Genel Başkanı (Ben de yardımcılarından biriydim) Besim Tibuk, Cronkite onuruna bir yemek vermişti…

Aynı zamanda AKŞAM’da köşem vardı ve her gün yazıyordum…

★

O gün Cronkite’a başarılı televizyon haberciliği konusunda tavsiyelerinin neler olabileceğini sordum:

“Bakışlarıyla, dudak uçlarıyla bile olsa yorum yapmamak” demişti…

Masada, o günlerde atv ana haberi sunan Ali Kırca’nın da olduğunu hatırlıyorum…

★

Ertesi günkü köşemde bu olayı anlattım…

Cronkite’ın o tavsiyesini Kırca’nın duyup duymadığını sordum…

Cevap alamadım…

Çünkü ve çok büyük ihtimalle…

Kırca benim köşemi okumuyordu…

İkiyüzlülük

Romalıların tanrılarından biri olan Janus’un:

Bir yüzü sağa…

Bir yüzü sola bakıyordu…

Yani Roma tanrısı:

İkiyüzlüydü…

★

Romalıların paralarının üzerine de bastıkları bu tanrı başının ikiyüzlülüğünün sebebi:

Kentten içeri girenlerle…

Kentten çıkanları görüp denetim altına almaktı…

★

Yani…

Tanrının ikiyüzlülüğün sebebi:

İnsanların emniyetiydi…

★

Bizim iktidar gazetecileri de ikiyüzlü ama…

Onların:

Bir sağa…

Bir sola bakmalarının nedeni:

“Sağdan kaç para gelir?..

Soldan kaç para gelir?..” diye ortam kollamak…

Çamur

Canlarım…

Şu gördüğünüz fotoğraftaki kardeşlik çok çok eskide kaldı…

O günlerde…

Sahalarımız çamurdu ama…

Futbolcularımız başta olmak üzere…

Sektörle ilgilenen herkesin kalbi:

Pırıl pırıl…

Tertemizdi…

★

NOT:

Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu iki futbolcunun fotoğrafını bana gönderen değerli dostum ve efsane Galatasaraylı Gökmen Özdenak’a teşekkürler…

Dünün tweeti

H.ÜMİT KARDAŞ

@umit_kardas

Kötülük aklı, sevgiyi, adaleti ve özgürlüğü ortadan kaldırırken, kötülük yapan her kötülükten sonra tatmin olmadığından yeni bir kötülüğü tasarlar.