Memduh Bayraktaroğlu
3 Mart 2023

Ana haber bültenini SZC TV’den izlemek…

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Canlarım…

Çarşamba günü akşam ana haber bültenini:

SZC TV’den izledik…

Deprem bölgesinden alınan görüntüler elbette yürek yakıcıydı

Ama…

Gerçek televizyon gazeteciliği de buydu…

Korcan Karar zaten deneyimli bir haber sunucu…

Haberleri yayına hazırlayan Yılmaz Özdil için ise:

“Arife tarif gerekmez” dersem sanırım anlaşılır…

Çünkü…

Hem büyük haberci…

Hem usta yorumcu…

SZC TV, ana haberin canlı yayıncılığı konusunda:

Meslektaşlarına ders vererek başladı…

Yorumların haber üzerine…

Bir politikacının açıklamaları üzerine de değil…

Haber sonrası…

Ve:

Yorumcu özgürlüğüyle verilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi…

Yılmaz yine ters köşe yaparak…

Acı gerçekleri:

İroni ve kara mizah örnekleriyle süsleyerek yorumladı…

Yunanistan’da meydana gelen tren kazasında…

36 kişinin ölümü üzerine istifa eden Ulaştırma Bakanı (Eski başbakanlardan) Karamanlis için yaptığı espri:

Süperdi…

Ve canlarım…

Bundan sonra ana haberleri SZC TV’den izleyeceğiz…

Çünkü…

Haber kadar ilke de önemli…

Korcan, SZC TV’nin habercilik ilkesini şöyle açıkladı:

“Halkın haber alma özgürlüğü adına ve evrensel gazetecilik ilkeleriyle Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyet pusulamız olacak…”.

Harika…

Bir kez daha hoş geldiniz arkadaşlar…

Başarılar…

NOT:

Sevgili Korcan;

Burak Akbayın patronajında SÖZCÜ Gazetesi, SZC TV ve SÖZCÜ.COM.TR’den başka bir de:

“KORKUSUZ” adında:

Harika bir gazete…

Ve çalışanları var…

Senin bu konuda bilgin belli ki yok…

Ben:

“Hatırlatayım” dedim…

Doğru olanı yaptı

Fatih Portakal ve FOX ana haberin çok izlenme gerekçesi aslında harika bir “tez” konusu…

Ama…

Sanırım bu konuyu inceleyen olmadı…

Benim bilimsel bir araştırmam yok…

Ancak…

Başarının sebeplerinden biri:

“Muhalefet edebilmek” ise…

Diğeri:

Fatih’in:

Canı yanan kitlelerin sözcülüğünü yapabilmesiydi…

Çünkü…

Fatih Portakal

Ben ve benden sadece 15 yıl sonra doğanlar:

Çocuklarını…

Önce kendi ağzında çiğnedikleriyle besleyen annelerin büyüttüğü:

Bir nesiliz…

Selçuk Tepeli

O nedenle…

FOX’u izleyen orta yaş üstü kuşak:

Olayları ve açıklamaları anında bir başkasının yorumlamasından hoşlandı…

Haberleri sunan…

Bir politik liderin konuşmalarını izleten sunucu…

Hemen sıcağı sıcağına yorum da yapıyordu…

Ve izleyici: Hazır bulduğu yorumu…

Ertesi gün kahvede

Parkta…

İşte

Arkadaşlarına:

Kendi görüşleriymiş gibi anlatarak:

Hava basıyordu…

SZC TV de ana haberde yorum yaptı…

Ama…

Haber sonrası yaptı…

Yani: Doğru olanı yaptı…

Bizi bize bırak

Bendeniz televizyonda platform izleyenlerdenim…

Hafta arası ise…

Sevgilimle birlikte ekran başına geçer:

FOX Ana haberi izlerdik…

Çünkü TV haberciliğinin avantajı…

Haberleri görüntüleriyle…

Konuşmaları ise…

Konuşan kişinin ağzından vermesiydi…

Ama…

Fatih Portakal

Gördüğümüz olayları…

Dinlediğimiz sözleri yorumlayarak adeta:

“Siz bu haberlerden ve açıklamalardan bir şey anlamamışsınızdır, ben size yorumlayayım” diyordu…

Ve ben de kendisini eleştiriyordum…

Sonra…

Fatih (Portakal) gitti…

Selçuk (Tepeli) geldi…

Hiçbir şey değişmedi…

FOX, bu defa da…

Haberden çok…

Selçuk’un düşüncelerini yayınlıyor…

Yani…

Selçuk da tıpkı Fatih gibi:

Bizi bize bırakmıyor:

“Siz yorulmayın, ben sizin için de düşünmek için buradayım” demeye devam ediyor…

Ne futbolu

Futbolumuza:

“Türk Futbolu” denilmesine:

İtirazım var…

Birincisi:

Dünyada hiçbir zaman “Türk futbolu” diye bir futbol tarzı olmadı…

İkincisi:

İlle de bir futbol sistemine “Türk Futbolu” diyeceksek…

Tanımını da şöyle yapmalıyız:

“Menajer Futbolu…”.

Bu sistemde futbolcular:

Seyirci için oynamaz…

Önce “para” için…

Sonra da:

“Menajer” için oynar…

Bu futbol sisteminde yorumcu:

Menajer için yorumlar…

Teknik direktör kadroyu:

Menajer için kurar…

Yönetici futbol transfer politikasını:

Menajer için kurgular…

Başkan adayları:

Kişisel reklâmları için göreve talip olsalar da…

Başkan olunca…

Menajer için:

Transfer yapar…

Seyirci de her şeyin farkındadır…

Futbolun…

Kendisi için oynanmadığını bilir…

Ve…

Haklı olarak…

Ülkeyi ve futbolu bu hale getirenlere:

“İstifa” diye bağırır…

Büyük usta

Canlarım…

Dünya “televizyon haberciliğinin en iyisi” olarak kabul edilen Walter Cronkite’ın bizzat bana söylediği bir sözünü paylaştım…

Walter Cronkite

Beyoğlu Çiçek Pasajı’nda…

LDP Genel Başkanı (Ben de yardımcılarından biriydim) Besim Tibuk, Cronkite onuruna bir yemek vermişti…

Aynı zamanda AKŞAM’da köşem vardı ve her gün yazıyordum…

O gün Cronkite’a başarılı televizyon haberciliği konusunda tavsiyelerinin neler olabileceğini sordum:

“Bakışlarıyla, dudak uçlarıyla bile olsa yorum yapmamak” demişti…

Masada, o günlerde atv ana haberi sunan Ali Kırca’nın da olduğunu hatırlıyorum…

Ertesi günkü köşemde bu olayı anlattım…

Cronkite’ın o tavsiyesini Kırca’nın duyup duymadığını sordum…

Cevap alamadım…

Çünkü ve çok büyük ihtimalle…

Kırca benim köşemi okumuyordu…

İkiyüzlülük

Romalıların tanrılarından biri olan Janus’un:

Bir yüzü sağa…

Bir yüzü sola bakıyordu…

Yani Roma tanrısı:

İkiyüzlüydü

Romalıların paralarının üzerine de bastıkları bu tanrı başının ikiyüzlülüğünün sebebi:

Kentten içeri girenlerle…

Kentten çıkanları görüp denetim altına almaktı…

Yani…

Tanrının ikiyüzlülüğün sebebi:

İnsanların emniyetiydi…

Bizim iktidar gazetecileri de ikiyüzlü ama…

Onların:

Bir sağa

Bir sola bakmalarının nedeni:

“Sağdan kaç para gelir?..

Soldan kaç para gelir?..” diye ortam kollamak…

Çamur

Canlarım…

Şu gördüğünüz fotoğraftaki kardeşlik çok çok eskide kaldı…

O günlerde…

Sahalarımız çamurdu ama…

Futbolcularımız başta olmak üzere…

Sektörle ilgilenen herkesin kalbi:

Pırıl pırıl…

Tertemizdi…

NOT:

Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu iki futbolcunun fotoğrafını bana gönderen değerli dostum ve efsane Galatasaraylı Gökmen Özdenak’a teşekkürler

Dünün tweeti

H.ÜMİT KARDAŞ

@umit_kardas

Kötülük aklı, sevgiyi, adaleti ve özgürlüğü ortadan kaldırırken, kötülük yapan her kötülükten sonra tatmin olmadığından yeni bir kötülüğü tasarlar.

Yazarlar
Ana haber bültenini SZC TV’den izlemek…
Memduh Bayraktaroğlu