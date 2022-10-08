Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın yarı finalinde Özbekistan’ı 1-0 yenerek finale yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası’nın yarı final karşılaşmasında Özbekistan ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park’ta yapılan maça ay-yıldızlı ekip Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz yedilisiyle başladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 1. dakikada Ömer Güleryüz’ün golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında da kontrollü oynayan ve üstünlüğünü korumayı başaran milli takım, finale yükseldi.

Ay-yıldızlı futbolcular, maç bitiminde büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, tribüne giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

Diğer yarı finalde Haiti’yi 4-2 yenen Angola da adını finale yazdırdı.

Ampute Futbol Milli Takımı ile Angola arasındaki final maçı 9 Ekim Pazar günü Nef Stadı’nda yapılacak.

“Dünya kupasını hep beraber kaldıracağız”

İstanbul’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın yarı final maçında Özbekistan’ı 1-0 yenerek 9 Ekim Pazar günkü finalde Angola’nın rakibi olan Ampute Futbol Milli Takımı’nın teknik direktörü Osman Çakmak, artık tek hedeflerinin finali kazanmak olduğunu söyledi.

Vodafone Park’ta yapılan Özbekistan maçı sonrası açıklamada bulunan Çakmak, çok güzel bir müsabaka olduğunu ve güzel bir dünya şampiyonası deneyimi yaşadıklarını belirterek, “Sakın, ‘biz Katar’da yokuz’ demeyin. O coşkuyu, o heyecanı, Türk milletine yaşatıyoruz. Emeği geçen tüm devlet büyüklerimize, bakanlığımıza, Türkiye Futbol Federasyonuna gerçekten çok teşekkür ediyorum. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu yöneticileri var burada, beraberiz, mutluyuz, huzurluyuz.” dedi.

“İstanbul’da bazı kulüplerimiz bize sahasını vermedi”

Kendilerine statlarını açan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine teşekkür eden Çakmak, “Hani bazen büyük kulüplerin başına büyük yöneticiler geliyor ya, büyüklük işte oradan başlıyor. Tabii ki diğer kulüplerimiz de var ama İstanbul’da bazı kulüplerimiz bize sahasını vermedi. Çok üzüldüm, çocuklarım adına, bir gazi olarak çok üzüldüm. Ama olsun, biz mutluyuz.” diye konuştu.

Finalde karşılaşacakları Angola ile kapanmamış bir hesaplarının olduğunu ve final maçına herkesi beklediğini aktaran deneyimli teknik adam, “Galatasaray Nef’te ay-yıldızlı bayraklar dalgalanacak. Herkes istediği formayı giyecek. Bizim birlik ve beraberlik içerisinde neleri başardığımızı dünyaya gösterelim. ‘Lider bir ülke geliyor’ sloganımızla bir aksilik olmazsa o dünya kupasını hep beraber kaldıracağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Osman Çakmak, eledikleri Özbekistan’ın 2012 yılında farklı skorla dünya kupasını kazandığını hatırlatarak, “O zaman defans oyuncusuydum, samimiyetimle söylüyorum iki saat duşta ağladım. En son bir arkadaşım, ‘yarın maçımız var’ dedi. 6 tanenin acısını bugün alacaktım ama dünden kalan bir yorgunluk var galiba. Konsantre olamadılar çocuklar ama güzel oyun oynadılar. Onları yetiştiren annelerin ellerinden öpüyor teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Özbekistan’dan da intikamımızı aldık.” ifadelerini kullandı.

Müzelerinde dünya kupasının eksik olduğuna dikkati çeken Çakmak, “Kupayı kaldırana kadar heyecanım bitmez. Pazar günü güzel bir meşale patlatalım, hep beraber kaldıracağız kupayı nasip olursa. Rakip güçlü Angola. 2014’de final oynadı Rusya’yla, 2018’de dünya kupasını aldı elimizden. Şimdi tekrar finalde, hafife almamak lazım. Sahada 8. kişi Türk milleti olacaktır, buna inanıyorum. Bayraklarla o coşkuyu beraber yaşayacağız.” diye konuştu.

Takım kaptanı Bülent Çetin: “Finale çıktığımız için çok mutluyuz”

Milli takım kaptanı Bülent Çetin de finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“2018’de kaybettiğimiz bir final olmuştu. Daha sonra Avrupa şampiyonu olduk, sonra buraya hazırlandık. 8 ay kamp döneminden sonra, gruplarda güçlü ülkelerle karşılaştık. Haiti maçında hafif bir tökezleme yaşadık. Sonra hocamızın direktifleri doğrultusunda toparladık. Meksika, Fas ve şimdi de Özbekistan’ı geçtik. Daha önce farklı kaybettiğimiz Özbekistan maçının rövanşını almak için bu maça çok konsantre olduk. Allah’a şükürler olsun bu maşın rövanşını alıp finale çıktığımız için çok mutluyuz.”

Hafta sonu dünya kupasını kaldırmanın kendilerine nasip olmasını dilediğini ve 2018’de kaybettikleri Angola’dan da alacakları bir rövanş olduğunu aktaran Bülent, “O maçı da alıp Allah’ın izniyle ülkemize bu şampiyonluk sevincini yaşatmak istiyoruz. Pazar günü maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz, lütfen bizi yalnız bırakmasınlar, o coşkuyu hep birlikte yaşayalım. Şampiyonluk kupası alarak ülkeye bir şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. (AA)